La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri ed è stata poi confermata anche dal presidente Beppe Marotta: l'Inter ha esercitato la clausola per prolungare fino al 2028 il contratto di Federico Dimarco.

"leri i nerazzurri hanno spedito l'attesa Pec ed esercitato la clausola unilaterale per estendere il contratto dell'esterno dal 2027 al 2028 - si legge sulla Gazzetta dello Sport -: un anno in più e conseguente aumento di stipendio fino a 5,2 milioni l'anno. È il primo passo, scontato, di una partita più complessa, le parti dovranno discutere di un rinnovo vero e proprio con adeguamento tramite bonus".