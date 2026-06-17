Matteo Darmian, secondo quanto risulta a Fabrizio Romano, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo dopo la lunga parentesi con l'Inter che si chiuderà ufficialmente il prossimo 30 giugno, alla scadenza del suo contratto. Il difensore classe 1989 vorrebbe giocare un'altra stagione e può scegliere tra tre club che hanno avanzato un'offerta per ingaggiarlo: l'Udinese, il Torino e il Venezia, neopromosso in Serie A. Da capire se, oltre a queste squadre, si farà avanti qualcun altro, essendo Darmian un free agent libero di legarsi a chi vuole.

Insomma, secondo l'esperto di mercato, per ora, possono attendere i discorsi relativi a un futuro di Darmian nella società in altre vesti da quelle di calciatore.