Secondo Sky Sport, domani potrebbe essere la giornata buona per la firma di Cristian Chivu sul rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2028. Oggi pomeriggio, per la cronaca, Pietro Chiodi, agente dell'allenatore romeno, si è presentato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, a Milano, per perfezionare i dettagli dell'accordo per il prolungamento per cui le parti sono sostanzialmente d'accordo da tempo. Un premio che la società ha voluto riconoscere al demiurgo della squadra capace di risogere dopo la scorsa stagione centrando uno storico doblete nazionale.