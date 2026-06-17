Lo storico giornalista RAI Marco Civoli, che raccontò per la TV di Stato la vittoria dei Mondiali dell'Italia nel 2006, è stato protagonista di 'Belle storie', il nuovo format di Stanleybet.news dedicato al mondo dello sport. Nel corso dell'intervista, dall'alto di una lunga esperienza nel mondo del pallone, Civoli ha svelato qual è il calciatore che più lo ha entusiasmato nei suoi 'racconti' televisivi: "Il giocatore che veramente mi ha fatto stropicciare gli occhi è stato Ronaldo, quello vero, il Fenomeno, che ha avuto una storia un po' particolare per gli infortuni. Aveva delle qualità pazzesche perché riusciva a unire la sua tecnica alla sua velocità e alla sua potenza: quindi tu prendi questo mix di tre cose, agitale e ne esce fuori un cracque.

Nessuno come lui

Peccato che il Fenomeno non abbia avuto fortuna dal punto di vista fisico: "Purtroppo lui con l'Inter vinse solamente una Coppa UEFA nel '98, non riuscì a vincere il campionato. Poi fu vittima di un grave infortunio, oltretutto alla finale dei Mondiali del '98 in Francia si parlò addirittura di attacchi di epilessia. Non visse degli anni facili però, a detta di tanti ma soprattutto a detta di tutti quei compagni che aveva allora e a detta anche del mio grande amico Sandro Mazzola, che amo citare, nessuno aveva mai visto prima uno così. Quindi, per quello che ho potuto vedere, credo sia stato uno dei giocatori più forti in assoluto ma che purtroppo ha avuto tantissimi problemi".