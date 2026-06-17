Prosegue l’attività della Guardia di Finanza di Trapani nel contrasto alla contraffazione e nella tutela dei consumatori. Nel corso di un recente controllo effettuato in un’attività commerciale del capoluogo, i finanzieri hanno sequestrato circa sei mila articoli tra merce contraffatta e prodotti privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L’operazione, condotta dai militari del Gruppo di Trapani, ha permesso di individuare circa 700 articoli recanti marchi riprodotti illegalmente. Tra questi figuravano riferimenti a note realtà sportive e commerciali, tra cui Ferrari, Juventus, Inter e Milan, oltre al celebre brand legato al film 'Il Padrino'. La merce comprendeva capi d’abbigliamento, cappellini, tazze, penne, accendini e altri gadget destinati alla vendita al pubblico.

Durante le verifiche sono stati inoltre rinvenuti circa 5.000 prodotti risultati irregolari perché sprovvisti delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. In particolare mancavano indicazioni in lingua italiana relative alla composizione dei materiali, alla provenienza, ai dati del produttore o importatore e alle avvertenze per un utilizzo corretto e sicuro.

Truffa da 15 mila euro

Il valore complessivo dei beni sequestrati è stato stimato in circa 15 mila euro. Al titolare dell’esercizio commerciale sono state contestate violazioni amministrative che prevedono sanzioni fino a 25 mila euro. L’intervento rientra nel piano di controlli disposto dal Comando Provinciale di Trapani per contrastare l’illegalità economica e garantire maggiore sicurezza ai consumatori.

Giammarco Probo