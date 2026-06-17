L’Inter accelera sul mercato e punta con decisione su Marco Palestra, uno dei profili individuati dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare la corsia destra. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club milanese avrebbe già raggiunto un’intesa totale con il calciatore, che ha espresso in maniera chiara la propria volontà di vestire la maglia nerazzurra. Il giovane esterno italiano avrebbe infatti comunicato ai propri rappresentanti la disponibilità ad attendere l’Inter, considerata la sua assoluta priorità. Nonostante l’interesse concreto di diversi club stranieri, compresi alcuni top team europei, il giocatore sarebbe determinato a proseguire il proprio percorso in Italia e a mettersi a disposizione della squadra guidata da Cristian Chivu.

Pericolo inglese

Dall’Inghilterra, in particolare, l’attenzione nei confronti dell’ex Cagliari è stata significativa nel corso dell’ultima stagione. Numerosi osservatori e dirigenti hanno seguito da vicino le sue prestazioni, rimanendo colpiti dalle qualità mostrate sul campo e mantenendo contatti costanti con il suo entourage. Tuttavia, la volontà del ragazzo sembra orientata esclusivamente verso Milano.

Non sarà un Lookman-bis

Ora resta da trovare l’intesa definitiva con l’Atalanta. A differenza di altre operazioni più complesse, come quella che ha coinvolto Ademola Lookman, la società bergamasca non avrebbe chiuso alla cessione del giocatore, mostrando apertura al dialogo. La settimana che sta per iniziare potrebbe dunque rivelarsi decisiva: l’Inter è pronta ad affondare il colpo per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries, mentre la Dea sarà chiamata a prendere una decisione importante sul futuro del talento italiano.

Giammarco Probo