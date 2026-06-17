Lautaro Martinez ha festeggiato con la sua Argentina l'esordio vittorioso ai Mondiali 2026. Una vittoria per 3-0 sull'Algeria con tripletta di Lionel Messi, che l'attaccante nerazzurro ha abbracciato in una foto postata sul profilo Instagram del "Toro". "Vittoria alla prima partita, passo dopo passo con tanta voglia".

Tra i commenti all'abbraccio tra Lautaro e Messi è arrivato quello di Marcus Thuram, nello stile dell'attaccante francese: una gif con la conduttrice Nina Palmieri durante Naked Attraction e sotto la scritta "Un pizzico di gelosia c'è". Frase che ha scatenato i tifosi dell'Inter...