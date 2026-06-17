Nuovo contatto oggi tra Inter e Lazio, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, per provare a fare passi avanti nella trattativa per Ivan Provedel. Ad oggi c'è distanza tra la domanda e l'offerta, perché i nerazzurri non vogliono andare oltre i 2,5-3 milioni di euro per il cartellino del portiere classe '94, mentre da Roma la richiesta è almeno 4 milioni di euro. Nulla di insormontabile, chiaramente, a meno che non diventi una questione di principio più che economica.

Nessun problema invece per quanto riguarda l'intesa con il giocatore, il dettaglio principale da sistemare è la durata del contratto che Provedel vorrebbe triennale, mentre l'Inter preferirebbe un biennale con opzione per il terzo anno. Ma non sarà questo anno di contratto che balla a cambiare la decisione dell'estremo difensore friulano, che ha già optato per il trasferimnti ai Campiondi d'Italia dove insidierebbe la titolarità di Josep Martinez.

Tra l'altro, Provedel ha voluto così fortemente anche un ruolo da vice in nerazzurro da respingere ogni altra proposta da parte di squadre dove sarebbe stato titolare, in primis la permanenza alla Lazio: Gennaro Gattuso infatti sarebbe stato disposto a restituirgli il posto di primo portiere. Parallelamente, nelle ultime settimane il classe '94 ha respinto anche le proposte del Bologna e del Torino. L'Inter rimane la sua priorità.