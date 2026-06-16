Concluso il campionato 2025-2026, con l’Inter che si è laureata Campione d’Italia conquistando il 21esimo scudetto della sua storia, il primo da allenatore per Cristian Chivu, è possibile fare il conto dei ricavi dai diritti televisivi che la Lega Serie A ha distribuito tra i 20 club del massimo campionato. Secondo le stime di Calcio e Finanza, quest’anno saranno 887 i milioni che verranno distribuiti tra i club, somma in leggero calo rispetto ai circa 900 milioni di euro del 2024/25. Ma come vengono suddivise esattamente le entrate? E soprattutto, quanto incassa ciascuna delle 20 società di Serie A dai diritti televisivi per il campionato 2025/26?

Nerazzurri unici oltre gli 80 milioni di euro

Tenendo presenti i vari parametri della legge Melandri e fatti gli opportuni calcoli, il portale offre la sua classifica. Che vede al comando, giocoforza, la squadra nerazzurra, che quest'anno ha messo in tasca una somma pari a 81.980.000 di euro, unica squadra oltre gli 80 milioni di euro, davanti a Milan e Napoli, coi rossoneri che superano i 71 milioni di euro nonostante il quinto posto in classifica (nel loro caso pesano positivamente gli spettatori allo stadio), mentre i partenopei arrivano a quota 67 milioni di euro. La Roma, quarta, si ferma a circa 64,5 milioni di euro, mentre la Juventus chiude la top 5 con poco più di 63 milioni. In fondo alla graduatoria, invece, troviamo Sassuolo, Parma, Cremonese e Pisa, che hanno chiuso la stagione con ricavi sotto i 30 milioni di euro.