Secondo quanto risulta a Il Giorno, il futuro di Ebenezer Akinsanmiro non sarà né all'Inter né al Pisa la prossima stagione. Nel caso in cui il club milanese decidesse di esercitare l'opzione di controriscatto, versando un milione di euro in più ai toscani rispetto ai 7,5 stanziati da questi ultimi per riscattarlo, l'idea maturata nelle stanze di Viale della Liberazione è quella di cedere il centrocampista nigeriano classe 2004 in prestito o a titolo definitivo. Lo stesso giocatore, infatti, ha già palesato la volontà di non voler restare in Serie B con i toscani, avendo ricevuto delle proposte da società del massimo campionato italiano.