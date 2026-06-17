Giustamente orgoglioso della prova dei suoi uomini il CT della Nazionale argentina Lionel Scaloni, che nel dopo gara di Kansas City esalta in particolare l'eroe della serata, quel Lionel Messi capace di infilare l'Algeria per ben tre volte: "Ormai non ci sono più parole per lui, qualsiasi cosa io dica è superflua. Ciò che ha fatto stasera è quello che fa da 20 anni; è quello che la gente nel mondo del calcio vuole vedere. Finché lo vorrà, sarà il migliore. Lo dimostra in ogni partita da 20 anni. È emozionante vederlo giocare, per chiunque ami il calcio". Per poi esaltare le doti del collettivo Albiceleste: "Per noi, il gruppo viene sempre prima di tutto. Quando abbiamo incontrato delle difficoltà, ne siamo sempre usciti vincitori. I giocatori hanno questa mentalità competitiva fin da piccoli. Sono sempre stati calciatori eccezionali e hanno sempre giocato per vincere; non è difficile fargli capire che devono continuare così. Competono, e quando devono soffrire, sanno come farlo. Siamo una squadra tenace e sappiamo che quando abbiamo il possesso palla possiamo fare danni".

Lionel è un dio e un ragazzo del quartiere

Scaloni invita poi tutti a non cullarsi su questo successo: "La partita si è svolta come ci aspettavamo. Ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto più possesso palla, ma abbiamo saputo lottare con determinazione. Non ci adageremo sugli allori; ci dà forza sapere che, se faremo le cose per bene e lavoreremo come stiamo facendo oggi, renderemo loro difficile batterci. Facciamo capire ai giocatori che chiunque può batterci se non lavoriamo bene, e loro lo capiscono.". Poi sulle decisioni di formazione: "L'allenatore prende continuamente decisioni e tutti sanno che cerca sempre il meglio per la squadra. Ci possono essere degli errori, ma l'intento è sempre lo stesso: raggiungere la prestazione ideale". Infine, ancora una coccola per Messi: "Quello che Leo trasmette è spettacolare, è difficile da spiegare. I suoi compagni di squadra lo vedono come un dio e allo stesso tempo come un ragazzo del quartiere".