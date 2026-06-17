Bruno Fernandes, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, magari anche Alessandro Bastoni: è un Real Madrid versione 'prendotutto' quello che vuole dare a José Mourinho una supersquadra in grado di dimenticare l'ultima amara annata e tornare ai livelli che competono alle Merengues. Situazione, questa, che scatena l'ironia dell'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué, che nel corso di un evento a Madrid si fa beffe delle velleità del nuovo Real Madrid. Lasciandosi andare in primo luogo ad una battuta sul ritorno dello Special One: "È l'allenatore perfetto per mettere in scena uno spettacolo e smettere di parlare di calcio". Più morbido con l'ex compagno Cucurella: "Non ho criticato il giocatore. Gli auguro una grande carriera; è un buon giocatore, nonostante abbia firmato per il Real Madrid. L'interesse personale o il desiderio che il giocatore abbia successo è diverso dal non voler vincere alcun titolo".

Silenzio su Alvarez al Barcellona: "RIguarda Deco"

Piqué è rimasto poi in silenzio sulle voci di un possibile arrivo di Julián Álvarez al Barcellona, dopo che il Real Madrid aveva messo sul tavolo 150 milioni per l'argentino, sottolineando di aver già ingaggiato l'attaccante inglese del Newcastle, Anthony Gordon. "È una questione che riguarda Deco. Il Real Madrid si intromette in tutti gli acquisti", conclude