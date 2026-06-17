L'Inter ha ufficializzato con una nota sul proprio sito ufficiale il congedo da Benito Carbone, che dopo una sola stagione lascia la guida dell'Under 20 nerazzurra e contemporaneamente conclude il suo percorso nelle giovanili del club. Il tecnico classe 1971 è entrato nel Settore Giovanile dell'Inter nel 2024 da allenatore dell'Under 18, e dopo un'annata terminata alla semifinale dei playoff, è diventato il nuovo tecnico della Primavera nerazzurra Campione d'Italia in carica nell'estate 2025. L'avventura sulla panchina dell'Under 20 è stata impegnativa e caratterizzata da momenti bellissimi, come la conquista della Supercoppa Primavera ai rigori contro il Cagliari a inizio stagione.

L'impresa di Colonia momento clou della stagione

Carbone ha anche portato i ragazzi ad un cammino importante in UEFA Youth League, competizione nella quale l'Inter ha raggiunto i quarti di finale rendendosi protagonista di match emozionanti come quello della grande impresa di Colonia quando l'Inter fu capace di espugnare il RheinEnergieStadion anche di fronte al muro di 50mila tifosi presenti. In campionato i nerazzurri hanno superato diverse difficoltà fino alla qualificazione ai playoff ottenuta all'ultima giornata. Dopo 51 partite, Benny Carbone chiude il suo cammino: a lui va il ringraziamento di tutta la Società e i migliori auguri per il proprio futuro professionale.