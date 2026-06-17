Ci sono due giocatori di ritorno dai prestiti che in casa Inter sanno già di voler cedere. Sono Benjamin Pavard, difensore francese reduce dall'esperienza all'Olympique Marsiglia (che ha deciso di non riscattare il calciatore pur avendo un'opzione a 15 milioni di euro per poterlo fare) e Kristjan Asllani, i cui ultimi sei mesi al Besiktas sono stati positivi.

Pavard e Asllani potrebbero tornare compagni di squadra (lontano dall'Inter)

Secondo il Corriere dello Sport, "il club turco per il centrocampista potrebbe ripresentarsi e chiedere uno sconto ai nerazzurri rispetto agli undici milioni fissati inizialmente. Di certo nessuno dei due rientra ormai nei piani tecnici di Chivu, motivo per cui si cercherà di cederli nelle prossime settimane e incassare una cifra da reinvestire sul mercato in entrata. In più, Pavard grava sul bilancio con un ingaggio netto da cinque milioni all’anno mentre Asllani non è mai riuscito a Milano a fare quel salto in più, oltre al fatto che sul taccuino ci sono altri nomi per rinforzare diversamente il centrocampo. Tra l’altro sempre il Besiktas nei giorni scorsi aveva fatto dei sondaggi per lo stesso Pavard, così come ben presto potrebbero farsi avanti altri club per un giocatore esperto, apertamente messo sulla lista dei partenti e in scadenza di contratto a giugno 2028".