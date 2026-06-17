Si sono giocate tre partite al Mondiale tra la mezzanotte italiana, le 3.00 e le 6.00. La prima è stata quella del gruppo I tra Iraq e Norvegia, in cui gli scandinavi hanno confermato di avere grandi potenzialità. Il punteggio finale è 1-4, con la rete di Haaland al 29', pari di Hussein dieci minuti più tardi, nuova segnatura del centravanti del Manchester City al 43' e poi altre due reti nella ripresa, di Oestigard al 76' e l'autorete di Hussein al 96'. I norvegesi superano anche per differenza reti la Francia in testa al raggruppamento.

Mondiali 2026, Argentina e Austria vincono all'esordio

Nel gruppo J vince l'Argentina con Lautaro Martinez titolare e in campo 55'. Protagonista assoluto Leo Messi, autore di una tripletta contro l'Algeria, al 17', 60' e 76'. Primo posto davanti, per un solo gol, all'Austria, che nella mattinata italiana batte 3-1 la Giordania. A segno Schmid al 21', pareggio di Ali Olwan al 50' e nuovo vantaggio austriaco per un'autorete di Abu Arab al 76', prima del rigore di Arnautovic al 102'.

Mondiali 2026, le partite di oggi e della notte

Oggi alle 19.00 italiane in campo Portogallo-Congo nel gruppo K e Inghilterra-Croazia alle 22.00 nel gruppo L, dove alla 1.00 si giocherà Ghana-Panama. Alle 4.00, invece, Uzbekistan-Colombia nel gruppo K.