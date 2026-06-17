Il nome di Marco Palestra resta in cima alla lista dei desideri dell'Inter per rinforzare le corsie esterne, ma la trattativa con l'Atalanta continua a vivere una fase di rallentamento che alimenta dubbi sul buon esito dell'operazione.

Trattativa in stand-by

I nerazzurri non hanno mai nascosto di considerare il giovane esterno della Dea il principale obiettivo di mercato per la fascia, ma il dialogo tra i due club non ha ancora prodotto la fumata bianca. La distanza economica e la posizione dell'Atalanta stanno infatti frenando la negoziazione, lasciando aperti diversi scenari in vista delle prossime settimane.

Trevisani cambia idea

A testimoniare il momento di incertezza è anche il commento del giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Solo poche settimane fa il telecronista si era mostrato molto ottimista sull'approdo del giocatore a Milano, ma oggi il suo giudizio è decisamente più prudente. "Se Palestra alla fine andrà all'Inter? Una settimana fa avrei detto sì, adesso dico forse", ha concluso.