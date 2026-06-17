Settimana intensa per capitan Zanetti: l'ex giocatore dell'Inter, attuale vicepresidente del club, si prepara domani giovedì 18 giugno a dare il via alla stagione estiva del suo nuovo ristorante, beach club e cocktail bar. Come racconta l'edizione online del Corriere della Sera, si tratta del "KU by El Gaucho", situato a Laveno-Mombello, comune in provincia di Varese che sorge sulle rive del Lago Maggiore. Per Pupi l'attività nel mondo della ristorazione non è certo una novità: da oltre vent'anni infatti Zanetti lavora nel settore, grazie al suo ristorante argentino a Milano, "El Gaucho".

Anche a Laveno-Mombello il locale sarà tutto a tinte albicelesti: il menù di domani prevede piatti tipici della cucina argentina, con le classiche empanadas e una degustazione di asado, oltre a salumi e formaggi. Proprio Zanetti sarà presente per salutare i presenti nella serata inaugurale della sua nuova avventura imprenditoriale, scambiando magari anche due chiacchiere sull'Inter o sull'esordio dell'Argentina ai Mondiali, con la vittoria sull'Algeria nel segno di Leo Messi. Ampia l'offerta del locale anche al di là dell'aspetto enogastronomico. Oltre a essere un ristorante, al "KU" ci saranno lettini e cabane per chi vuole godersi l'estate rilassandosi sul Lago Maggiore, così come la musica dal vivo per allietare le serate dei clienti.