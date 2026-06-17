Esordio amaro per il Portogallo nazionale di calcio al Mondiale, con la formazione guidata da Roberto Martinez fermata sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. I lusitani partono forte e trovano il vantaggio dopo appena sei minuti grazie a João Neves, bravo a inserirsi sul traversone di Pedro Neto e a battere di testa il portiere avversario.

L'avvio sembra indirizzare la sfida sui binari desiderati dal Portogallo, ma la selezione africana mantiene ordine e compattezza, concedendo pochi spazi e restando sempre in partita nonostante una produzione offensiva limitata.

Il colpo di testa di Wissa cambia la partita

Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi con il vantaggio lusitano, arriva invece l'episodio che riequilibra il risultato. Al quinto minuto di recupero, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto, Yoane Wissa approfitta di una marcatura poco attenta e, lasciato libero a pochi metri dalla porta, supera il portiere con un preciso colpo di testa. L'1-1 premia la determinazione del Congo e cambia l'inerzia dell'incontro proprio prima dell'intervallo.

Ronaldo vicino al gol, ma il risultato non cambia

Nella ripresa il Portogallo aumenta il ritmo e trova maggiore imprevedibilità grazie all'ingresso di Francisco Conceição, capace di dare vivacità sulla corsia destra. Anche Cristiano Ronaldo ha due opportunità per riportare avanti i suoi, ma in entrambe le occasioni non riesce a inquadrare lo specchio della porta su cross non perfetti dei compagni.

Dall'altra parte il Congo prova a colpire in contropiede, creando qualche apprensione con Cédric Bakambu. Il risultato però non cambia più e il fischio finale consegna agli africani un pareggio dal sapore storico, un punto prezioso che consente loro di iniziare nel migliore dei modi la rassegna iridata.