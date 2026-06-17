Con una stringata nota sul sito, il Real Madrid comunica il nuovo colpo di mercato: il club spagnolo e il centrocampista portoghese Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale l'ex Manchester City vestirà la maglia delle Merengues fino al 30 giugno 2028. Si chiude quindi un'esperienza, quella nel campionato inglese, durata ben nove anni per Bernardo Silva, arrivato ai Citizens nel 2017 dopo l'acquisto dal Monaco e diventato uno dei giocatori più rappresentativi dell'era di Pep Guardiola.

Coi Citizens ha vinto tutto

Con la casacca del club inglese, Bernardo Silva ha recitato un ruolo grande protagonista e soprattutto ha riempito all'inverosimile la propria bacheca dei trofei mettendo insieme sei Premier League, la Champions League vinta nel 2023 a Istanbul a spese dell'Inter, dove mise il suo zampino nelle battute finali prima con la doppietta proprio contro il Real Madrid nella semifinale di ritorno, poi con l'assist decisivo per il gol di Rodri nella finale di Istanbul. A completare il tutto, sono arrivate anche: 3 FA Cup, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, 1 Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per Club. Per il 31enne giocatore portoghese, ora una nuova sfida con un'altra casacca di prestigio assoluto alla corte di José Mourinho.