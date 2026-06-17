Su Tuttosport si torna oggi sulla notizia trapelata nella giornata di ieri, riguardante l'interesse del Real Madrid per Alessandro Bastoni, seppure in una short list che comprenderebbe Ruben Dias e Nico Schlotterbeck. Un ritorno di fiamma dalla Liga spagnola, dopo le settimane passate a parlare del pressing operato dal Barcellona per provare ad avere una sponda dal giocatore, mai arrivata, tanto che i blaugrana sono andati poi a cercare in altri lidi il difensore richiesto da Flick.

Bastoni, l'Inter non ha intenzione di mettersi attorno a un tavolo col Real. E il giocatore...

L'intenzione dell'Inter e del giocatore, rispetto a quei giorni, non sembra essere cambiata di molto. Secondo Tuttosport, infatti, "Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono sapere di discutere invece con il Real Madrid. José Mourinho, che ha già strappato al suo passato Denzel Dumfries è in cerca di altri rinforzi in difesa. Secondo The Athletic, la rosa dei suoi giocatori preferiti si restringerebbe a Nico Schlotterbeck, Ruben Dias e il solito Alessandro Bastoni. Prima ancora dell’Inter, ci sarebbe da convincere il diretto interessato, che non ha mai voluto ascoltare altri club e non ha cambiato idea: di recente il suo agente Tullio Tinti ha ribadito che Bastoni proprio non si vede con un’altra maglia". Una posizione piuttosto netta, che potrebbe portare a breve anche a un ulteriore rinnovo di contratto con adeguamento.