Guida tecnica e spirituale della nazionale croata, squadra sempre capace di stupire a livello internazionale, Luka Modric si appresta a disputare il suo ultimo Mondiale. Prima di passare il testimone ai centrocampisti più giovani, come Petar Sucic, Luka Sucic e Martin Baturina, che sognano di seguire le sue orme negli anni a venire: "Sono ragazzi di talento, con un grande futuro davanti, spero che possano portare tanti successi e gioie alla Croazia - ha detto il Pallone d'Oro 2018 in conferenza stampa prima della sfida all'Inghilterra -.. Sono importanti per noi ora, e con l'esperienza miglioreranno ulteriormente, proseguendo sulla strada che abbiamo tracciato. Li aiuto in ogni modo, che si tratti di comportamento, allenamento. Do loro dei consigli.... Sono sempre al loro fianco come capitano. Sono felice di vederli crescere, e non ho paura per il futuro della Croazia".