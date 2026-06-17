"Questo è il nostro posto" è il claim lanciato dall'Inter per promuovere la Campagna Abbonamenti per la stagione 2026/27, con Javier Zanetti e Giorgio Muggiani (uno dei 44 fondatori del club e autore dello stemma) scelti per chiamare a raccolta i tifosi nerazzurri. Il vice presidente e storico capitano è uno dei due volti immagine del video lanciato sui social dal Biscione.
Il comunicato dell'Inter
Per la stagione 2026/27, FC Internazionale Milano torna ad accompagnare il lancio della campagna abbonamenti con un racconto, che mette al centro l'essere interisti: un viaggio attraverso persone, generazioni e scelte che definiscono l’identità di ciascuno e guidano verso un luogo in cui riconoscersi, lo stadio, dove la passione individuale diventa esperienza condivisa. Il concept della campagna prende vita in un video, pubblicato oggi sui canali del Club, che vede tra i protagonisti due figure che rappresentano momenti diversi della storia interista ma che condividono la capacità di lasciare un segno e costruire una storia attraverso le proprie scelte.
Javier Zanetti, espressione autentica di appartenenza profonda ai colori nerazzurri, e Giorgio Muggiani, uno dei 44 fondatori dell'Inter, autore dello stemma del Club e figura simbolo della visione che nel 1908 ha dato origine al Club, ricreato per l’occasione insieme all’iconico ristorante Orologio. La loro presenza collega idealmente passato e presente, mostrando come le scelte dei singoli contribuiscano a definire chi siamo e il posto che scegliamo di occupare. La campagna restituisce così una delle caratteristiche più autentiche dell’Inter: la capacità di affermare la propria unicità e, al tempo stesso, creare aggregazione. Lo stadio diventa il punto di convergenza di storie diverse, il luogo in cui le esperienze individuali si incontrano e si trasformano in partecipazione condivisa.
La campagna abbonamenti 2026/27 celebra così il legame tra identità e appartenenza, mostrando come siano le scelte a definire chi siamo e il luogo in cui ci riconosciamo. Il progetto esplora un approccio visivo ibrido innovativo, integrando riprese live action con sequenze generate attraverso intelligenza artificiale, caratterizzate da una cura estetica tipica del linguaggio cinematografico. L'intera pipeline creativa e produttiva è stata sviluppata e supervisionata da Alkemy+ con il supporto di DOGMA, realtà specializzata nella produzione di contenuti AI-generated di alta qualità. Come nella passata stagione, saranno disponibili tre tipologie di abbonamento per rispondere alle diverse esigenze dei tifosi: FULL, PLUS e BASE, con specifiche differenti a seconda del pacchetto. Tra le novità, nuovi settori a prezzi agevolati dedicati ai tifosi Under18 e Under30 e, per gli abbonati Full e Plus, la possibilità di richiedere biglietti extra a condizioni di vantaggio per tutte le partite incluse nel loro abbonamento. Le fasi di sottoscrizione saranno tre: la prima (17-29 giugno) è riservata agli abbonati della stagione 2025/26 di tutte le tipologie, la seconda (3-6 luglio) sarà invece dedicata agli iscritti al programma Loyalty Interista che completano almeno una delle “missioni” richieste, mentre la vendita libera – in caso di disponibilità residua – aprirà il 10 luglio alle ore 12.00.
Questo è il nostro posto ️ pic.twitter.com/URqTa5y2xS— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 17, 2026
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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