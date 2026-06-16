Nel corso del consueto appuntamento sul canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione che riguarda Marco Palestra, nome sempre parecchio discusso in ottica mercato. Confermato che per l'Inter il ragazzo sia una priorità assoluta per sostituire Denzel Dumfries sulla fascia destra. Il club nerazzurro ha già parlato in modo approfondito con l'agente Alessandro Lucci e ha già avviato una trattativa con l'Atalanta, rispettando la propria strategie di puntare forte sul classe 2005 di Buccinasco.

Volontà chiara

Confermato anche il sondaggio di club di Premier League, ma la volontà di Palestra è proseguire la sua carriera nel campionato italiano, da qui la priorità anche da parte sua nei confronti dell'Inter rispetto a qualsiasi altra opzione.