La Lega Serie A annuncia la pubblicazione di “Calcio Masters, Where Tactics Shape Destinies”, docufilm prodotto presso l’IBC di Lissone per raccontare l’incredibile campionato che si è appena concluso con il successo dell'Inter di Cristian Chivu. Tutti i dettagli del lavoro vengono svelati nel comunicato pubblicato dalla Lega Serie A.

Il comunicato della Lega Serie A

Una partita a scacchi durata un’intera stagione, tra i maestri del calcio che hanno messo in campo la loro tattica migliore per provare a prevalere sugli avversari.

Dalle mosse di apertura in cui i giocatori si sono concentrati sui principi fondamentali per preparare il terreno ed occupare le caselle chiave della scacchiera, passando per il Mediogioco con lo scontro vero e proprio, fino ad arrivare al gran finale con lo Scacco Matto.

Lega Calcio Serie A presenta il docufilm “Calcio Masters, Where Tactics Shape Destinies” una nuova produzione originale firmata Lega, realizzata interamente presso il suo quartier generale, l’IBC di Lissone, per raccontare l’incredibile campionato che si è appena concluso con il successo dell'Inter.

Una metafora, quella del gioco degli scacchi, che si è prestata perfettamente alla Serie A Enilive 2025/26, vinta dalla squadra di Cristian Chivu che con la sua strategia di gioco ha saputo prevalere sugli avversari.

Ma anche alle spalle dei nerazzurri la lotta per un posto in Champions è stata avvincente. Anche in questo caso ogni singola mossa di Antonio Conte, Giampiero Gasperini e Cesc Fabregas ha deciso l'esito finale, plasmando il destino europeo di Napoli, Roma e Como, capaci di raggiungere l’obiettivo a discapito del Milan di Max Allegri e della Juventus Luciano Spalletti.

Le parole di De Siervo, ad della Lega Serie A

"La Serie A Enilive si è confermata anche quest’anno un campionato capace di regalare emozioni fino all’ultima giornata e di esaltare la passione, le idee e la cultura tattica che da sempre contraddistinguono il calcio italiano.In un'annata culminata con il trionfo dell’Inter, protagonista di una storica doppietta tra Scudetto e Coppa Italia, abbiamo visto confrontarsi l'esperienza dei grandi allenatori e l'ambizione della nuova generazione, rappresentata tra gli altri da Chivu e Fabregas, entrambi autori di una straordinaria stagione. Abbiamo deciso di raccontare tutto questo attraverso la metafora degli scacchi, dove ogni mossa richiede intuizione, coraggio e visione, così come ogni scelta compiuta dai mister può cambiare il risultato delle partite, contribuendo a determinare il destino di un campionato. Il docufilm è un viaggio emozionante, fatto di sfide, colpi di scena e momenti destinati a rimanere nella memoria della Serie A appena conclusa".

“Calcio Masters, Where Tactics Shape Destinies”, la nuova produzione originale Lega Serie A che celebra la profondità, la visione e l’unicità del calcio italiano, prosegue la tradizione dei precedenti docufilm, "The Great Race" e "Un giorno di Sole", entrambi premiati con la Guirlande d’Honneur dalla dalla Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs alle ultime due edizioni del Milano International FICTS Festival.