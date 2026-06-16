Superato lo stress delle elezioni presidenziali, il Fenerbahçe può tuffarsi seriamente sul mercato senza prendere in considerazione nomi fantomatici usati più per la propaganda di turno piuttosto che reali e raggiungibili obiettivi. In tal senso, il club turco avrebbe incontrato il Manchester City, secondo TRT Spor, ottenendo il via libera per una cessione di Nathan Aké.

Il difensore classe '96 neerlandese non è l'unico profilo nella lista dei gialloblu, intanto però è stata sondata la disponibilità dei Citizens a privarsene. Anche l'Inter è uno dei club che ha preso contatti per Aké, anche se ad oggi non viene considerato un'opzione per rinforzare la difesa.

Sezione: Mercato / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 16:27
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.