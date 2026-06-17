"La classe è eterna". Non può che togliersi il cappello il CT della Nazionale Algeria Vladimir Petkovic davanti alla prestazione magistrale offerta questa notte dal capitano argentino Lionel Messi, autore di una tripletta che ha regalato alla sua squadra una vittoria per 3-0 nella partita d'esordio dei campioni del Mondo in carica a questi Mondiali. "Non stiamo parlando di un calciatore qualsiasi. Stiamo parlando di un giocatore che, quante volte ha vinto il Pallone d'Oro? Sette o otto volte in carriera. Sfortunatamente, gli abbiamo anche dato un'opportunità in occasione del primo e del secondo gol; in realtà gli abbiamo facilitato le cose", ha aggiunto l'ex allenatore della Lazio in conferenza stampa.

"Per molti anni, per decenni, ha fatto cose incredibili. L'Argentina oggi ha effettuato dieci tiri in porta, e sette di questi erano di Messi", ha sottolineato ulteriormente Petkovic. Che poi si è congratulato con l'Argentina in generale, definendola "una squadra magnifica" e ha riconosciuto che, al loro debutto ai Mondiali nordamericani del 2026, "hanno meritato pienamente di vincere questa partita. Basta vedere il controllo del pallone e i movimenti: non ti permettono quasi mai di pressarli. È una squadra che gioca ad un altro livello".