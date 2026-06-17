Notizie contrastanti sul futuro di Kristjan Asllani, che non è stato riscattato dal Besiktas per gli 11 milioni di euro pattuiti la scorsa estate ed è di fatto tornato a essere un giocatore dell'Inter, seppur virtualmente fuori dai piani del club nerazzurro. Se da una parte una corrente di pensiero sostiene che in caso di sconto il centrocampista albanese potrebbe tornare a Istanbul, un'altra corrente di pensiero turca ritiene definitivamente conclusa la sua avventura in bianconero, nonostante l'arrivo in panchina di un suo estimatore come Vincenzo Italiano, da poco nominato allenatore dei bianconeri.

Epurazione

Secondo quanto riporta Milliyet, infatti, la società avrebbe già preso alcune decisioni sulla costruzione della nuova rosa, condivise ovviamente con l'allenatore. A lasciare il Besiktas saranno El Bilal Toure, Jota Silva, Kristjan Asllani e Devis Vasquez, i cui contratti sono terminati. A loro si aggiungono, inseriti nella lista delle cessioni, Al Musrati, Joao Mario, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ed Elan Ricardo. Per loro verranno valutate le eventuali offerte in arrivo. La strategia è anche influenzata dalla regola del 10+4 per gli stranieri, che spinge il club a dare priorità a giovani e promettenti profili per rinforzare la rosa. In altre parole, la rotta intrapresa è verso il ringiovanimento della squadra.