Le cronache del mercato più recenti, dopo l'incontro tra Beppe Marotta e Florentino Perez, presidenti rispettivamente di Inter e Real Madrid, in occasione del Corazon Classic, hanno iniziato ad accostare ai nerazzurri possibili 'esuberi' della Casa Blanca, emersi dopo l'arrivo sulla panchina delle Merengues di José Mourinho. Tra questi figura anche il nome di Franco Mastantuono, che ha trovato ben poco spazio la scorsa stagione, chiuso da pari ruolo più blasonati ed esperti.
Gli aggiornamenti di oggi però vanno contro corrente. The Athletic sostiene infatti che la volontà del talentuoso argentino sia quella di rimanere a Madrid per cercare di guadagnare la fiducia di Mourinho e trovare più minutaggio rispetto all'annata precedente. Ovviamente, se gli venisse chiesto di cambiare aria, accetterebbe un trasferimento ma ad oggi non è questa la situazione. Anche perché sembra che lo Special One lo apprezzi e riponga in lui grandi aspettative, sufficienti per trattenerlo ancora al Bernabeu salvo cambio di strategia. In questo momento, comunque, è improbabile che il club chieda a Mastantuono di giocare altrove in prestito nella prossima stagione.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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