Sarà la Nations League il primo impegno del nuovo CT della Nazionale italiana che sarà nominato nei prossimi giorni. Nel frattempo, la FIGC ha comunicato le prime sedi delle partite casalinghe degli Azzurri, inseriti nel Gruppo A1 con Turchia, Francia e Belgio. L'esordio avverrà il 25 settembre contro Kevin de Bruyne e compagni allo stadio Olimpico di Roma. Il secondo match casalingo, in programma il 5 ottobre contro la Turchia di Hakan Calhanoglu, si disputerà al Dall'Ara di Bologna.
Sarà un doppio déjà-vu
Oltretutto, andrà a verificarsi una coincidenza degli stadi e degli avversari. Nelle ultime due gare giocate a Roma e Bologna, la Nazionale aveva affrontato proprio il Belgio e la Turchia: entrambi i match erano terminati in parità, 2-2 contro i Rode Duivels e 0-0 contro i Milli Takim il 4 giugno di due anni fa, con Luciano Spalletti sulla panchina italiana.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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