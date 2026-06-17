Il piano A resta sempre Marco Palestra, ma ora l'Inter comincia a guardarsi attorno per quel che riguarda il sostituto di Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno di Buccinasco ha messo in cima alle sue preferenze i nerazzurri, convinto che sia la destinazione migliore per un salto in avanti nella sua carriera.

Ndoye, ritorno al passato: l'Inter ci pensa

"La premessa - si legge - continua dunque a essere la stessa: Palestra è l'obiettivo numero uno ma per quanto l'Inter possa essere ottimista sul buon esito di questo affare ha comunque già in mente una potenziale alternativa su cui virare e il nome è quello di Dan Ndoye, ora al Nottingham Forest, profilo per il quale l'Inter si era già mossa in passato. Anche a gennaio, quando Dumfries stava male, Ausilio aveva provato a prenderlo, convinto di sfruttarne le conoscenze in Serie A dopo la fortunata esperienza al Bologna. Dall'Inghilterra però non ne hanno voluto sapere. Adesso invece le possibilità aumenterebbero, tanto più a seguito del cambio di governance in corso al Forest".

Alternative a Palestra: Ndoye e... Diaby

Ndoye resta comunque un'alternativa, un'ipotesi, come pure Diaby, esterno offensivo a cui i nerazzurri avevano già guardato in inverno. E se l'Atalanta continuerà a chiedere oltre 50 milioni di euro, la virata diventerà una necessità.