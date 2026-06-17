Presente a Pitti a Firenze, la rassegna internazionale dedicata alla moda, Luca Toni ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com alcuni dei principali temi del calcio italiano, soffermandosi in particolare sul futuro di Dusan Vlahovic, sul Milan e sulla crescita della Roma.

"Vlahovic? Sarebbe un errore perderlo a zero"

L'ex attaccante della Nazionale si è espresso sulla situazione del centravanti serbo della Juventus, il cui futuro continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. "Dipenderà anche dalla volontà dell'allenatore, ma se lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero poi devi trovarne un altro. In Europa non vedo tanti centravanti capaci di spostare gli equilibri, a meno che non si parli dei grandissimi top. Vlahovic è ancora giovane, mi piace molto e in area di rigore si fa dare del lei".

"Al Milan servono soprattutto grandi giocatori"

Toni ha poi commentato la scelta del Milan di affidare la panchina a Ruben Amorim, sottolineando come il problema principale non sia quello dell'allenatore. "Prima ancora dei tecnici bisognerebbe puntare sui calciatori. Il fatto di non aver raggiunto la Champions cambia inevitabilmente tante cose, ma resto convinto che serva mettere a disposizione dell'allenatore giocatori da Milan. Troppo spesso si cerca la scusa del cambio in panchina".

"La Roma ha costruito una base importante"

Infine, uno sguardo anche ai giallorossi e alle loro ambizioni per la prossima stagione. "La Roma ha fatto qualcosa di straordinario conquistando la qualificazione in Champions League. Forse è ancora presto per pensare di raggiungere il livello di Inter e Napoli, ma parte da basi molto solide. Sono stati bravi anche sul mercato con l'arrivo di Malen e con Gasperini può succedere davvero di tutto. Del resto, due anni fa anche il Napoli ha vinto lo scudetto pur non avendo una rosa sulla carta superiore a quella dell'Inter".