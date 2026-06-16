Due anni fa festeggiavano insieme la vittoria dello Scudetto Primavera, superando la Fiorentina 3-0 in finale. Nei prossimi giorni potrebbero tornare a lavorare insieme, stavolta in un contesto più competitivo rispetto alla U20. Andrea Zanchetta, nuovo allenatore della Pianese, potrebbe presto tornare a dare indicazioni a Gabriele Re Cecconi, difensore classe 2006 cresciuto nelle giovanili nerazzurre e reduce da una stagione in Serie C con l'Inter U23, per un totale di undici presenze. Una sorta di tagliando per il passaggio dalle giovanili al professionismo, che potrebbe continuare altrove.

Il difensore milanese infatti, come evidenziato da Tutto C, rientra tra i nomi che la Pianese ha in mente per rinfrescare la rosa, puntando soprattutto su giovani di valore e già pronti. Il fatto che Zanchetta, reduce dall'annata deludente a Novara, già conosca il centrale milanese non può che essere un vantaggio per il suo eventuale inserimento nella nuova realtà, sempre che l'Inter dia il via libera al trasferimento.

Sezione: Mercato / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 11:32
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.