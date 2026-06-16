Diciotto anni ma non li dimostra, almeno sul rettangolo di gioco. Uno dei 'prodotti' migliori delle giovanili del Sorrento, che sta lavorando benissimo da questo punto di vista, è Mattia Esposito, classe 2008, da tempo sul taccuino di numerosi club. Trequartista con qualità evidenti e tanti margini di miglioramento, si è ben disimpegnato anche con la prima squadra mostrando numeri interessanti tra i professionisti e inevitabilmente ha attirato le attenzioni di società ai piani più alti.

Non a caso, riporta Metropolis, il pezzo più pregiato della collezione rossonera, con un futuro che in tanti vedono in Serie A, viene seguito con particolare attenzione da Atalanta e Cagliari, ma sullo sfondo resta vigile l'Inter che potrebbe sciogliere le riserve e farsi avanti con il Sorrento per lanciare Esposito con la propria Under 23.