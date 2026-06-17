L'Inter non guarda soltanto al presente, ma continua a programmare anche il futuro. Nel giorno in cui il club nerazzurro ha definito l'arrivo di Ivan Provedel come vice di Josep Martinez per la prossima stagione, la dirigenza sta lavorando anche per rinforzare il settore giovanile.

Nel mirino c'è Christian Lupo

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com, il nome seguito con particolare attenzione è quello di Christian Lupo, portiere classe 2009 attualmente in forza al Lecce. Il giovane estremo difensore si è messo in evidenza nell'ultima stagione con la formazione Under 18 giallorossa, attirando l'interesse di diversi osservatori - tra cui quelli nerazzurri - grazie alle sue prestazioni.

Il Lecce vuole blindarlo

La volontà del club salentino sarebbe quella di trattenere il giocatore e prolungare il proprio rapporto con lui, mettendolo al centro del progetto di crescita del vivaio. Molto, però, dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno nelle prossime settimane. L'Inter monitora con attenzione la situazione e potrebbe decidere di affondare il colpo qualora si aprissero margini concreti per la trattativa.