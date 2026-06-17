Rahman Rezaei, ex difensore visto in Italia con le maglie di Messina, Perugia e Livorno, ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando le difficoltà che stanno accompagnando la Nazionale in questi Mondiali. Non mancando di lanciare accuse alla FIFA: "Stanno pesando, è inutile negarlo. Anche la FIFA poteva essere più determinata e avere una posizione più chiara. Doveva facilitare l’arrivo a Los Angeles qualche giorno prima per ambientarci. A darci un aiuto ci hanno pensato i nostri tifosi: ci hanno dato coraggio, sostenuto per tutta la partita, creato un’atmosfera davvero bellissima. Inoltre penso che molti tifosi neutrali simpatizzino per noi. Siamo stati attaccati, il mondo ha visto che il popolo iraniano non aveva colpe per quanto è successo".

L'annuncio della tregua porta maggiore serenità anche in voi?

"Sì, siamo sollevati. Oggi Iran e gli Stati Uniti che ci ospitano sono in pace ed è bellissimo anche solo poterlo dire. Speriamo che tutto possa continuare in questa direzione. Anzi, sarebbe magnifico se potessimo giocare contro. In questo momento, in questo periodo storico, lo ero in campo in Iran-USA del 1998: a volte il calcio crea ponti tra Paesi con approcci difficili".

Come sta Taremi dopo il passaggio italiano all'Inter?

"Non ha avuto fortuna da voi, troppi infortuni, ma è la nostra stella. Ha capacità fuori dal comune e, vedrete, le farà vedere anche nel Mondiale".