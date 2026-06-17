Una doppia operazione che sembrava ben instradata si risolve per il Milan in una coppia di 'picche' piuttosto inattesa: dalla Germania è arrivato infatti il doppio nein al passaggio nella dirigenza rossonera di Markus Krösche e Timmo Hardung. L'Eintracht Francoforte ha infatti palesato la volontà di blindare i suoi due uomini di punta dell'organico, che sembravano ormai destinati ad affiancare il nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim nei ruoli di direttore tecnico e direttore sportivo.

Si torna alla casella del via

Tegola pesante che cade su Casa Milan, dove si respirava clima di grande fiducia per la chiusura dell'operazione. L'Eintracht, però, ha alzato il muro anche per una questione di tempistiche: lasciare partire i due adesso avrebbe voluto dire andare incontro a svariate difficoltà per allestire la prossima stagione. Difficoltà che però di rimbalzo ora toccano al Milan, che dovrà riprendere da zero la ricerca dei propri uomini mercato. E la nuova stagione sportiva incombe...