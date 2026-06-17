Come anticipato nei giorni scorsi, è tempo di campagna abbonamenti per l'Inter. Da oggi infatti si apre la prima fase in cui chi era già abbonato la scorsa stagione potrà confermare il proprio posto al Meazza anche per la stagione 2026/27. Come nella passata stagione saranno disponibili tre tipologie di abbonamento: FULL, PLUS e BASE, con specifiche differenti a seconda del pacchetto. Il Full si arricchisce e si conferma l'unico modo per abbonarsi alla League Phase di UEFA Champions League. Inoltre, esattamente come nella scorsa annata, gli Abbonati al Secondo Anello Blu avranno la possibilità di acquistare in anticipo a un prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo Inter-Milan, match per il quale il Settore è riservato per la tifoseria ospite.

Di seguito tutte le info e le fasi di vendita della Campagna Abbonamenti 2026/27, pubblicate dal club sul proprio sito ufficiale:

FASE 1 – RINNOVI, 17-29 GIUGNO

La prima fase della Campagna Abbonamenti 2026/27 sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/26 di tutte le tipologie, che avranno la possibilità di confermare il proprio posto o sceglierne un altro diverso tra quelli disponibili.

La fase dei Rinnovi è aperta e terminerà alle 23:59 di lunedì 29 giugno.

FASE 2 – VENDITA ANTICIPATA LOYALTY INTERISTA, 3-6 LUGLIO

La seconda fase prenderà il via alle 12:00 di venerdì 3 luglio e proseguirà fino alle 23:59 di lunedì 6 luglio. Questa fase è dedicata agli iscritti al programma Loyalty Interista che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

Essere Abbonati alla stagione 2025/26 e non aver partecipato alla fase di rinnovo

Aver completato, nel periodo dal 17 giugno alle ore 12:00 al 24 giugno alle ore 12:00, almeno una delle seguenti Missioni Loyalty:

- Sottoscrizione Inter Club Plus 2026/27 La sottoscrizione come Socio Inter Club Plus deve risultare completata con pagamento andato a buon fine e con tessera Inter Club associata al medesimo profilo loyalty.

- Acquisto Ticketing Gift Card con importo minimo di 100€ È richiesto l’inserimento del codice Gift Card nella sezione dedicata del profilo loyalty. Al termine della missione, i codici Gift Card saranno sottoposti a verifica e validazione; solo se corretti saranno considerati validi ai fini del completamento della missione. Ciascun codice potrà essere utilizzato una sola volta.

- Acquisto su Inter Online Store con importo minimo di 100€ L’acquisto è valido solo se effettuato dopo l’iscrizione al programma loyalty e con lo stesso indirizzo e-mail, gli ordini effettuati prima dell’iscrizione o con un indirizzo e-mail diverso non saranno considerati validi. Sono escluse le Gift Card. La verifica degli ordini idonei sarà effettuata automaticamente dal sistema.

ACCESSO ALLA VENDITA ANTICIPATA

Nei giorni successivi alla chiusura delle missioni, gli utenti che risulteranno idonei, visualizzeranno il badge: “Missione abbonamenti 2026/27” all’interno del proprio profilo loyalty Interista. Il badge:

consente l’accesso alla finestra di vendita anticipata

sarà visibile fino alle ore 23:59 del 30 giugno 2026

Si precisa che il possesso del badge non garantisce la possibilità di acquistare l’abbonamento, ma esclusivamente l’accesso alla fase di prevendita.

Requisiti obbligatori per l’acquisto Per accedere alla vendita e procedere con l’acquisto dell’abbonamento è necessario:

utilizzare una tessera Siamo Noi in corso di validità

averla associata al proprio profilo loyalty entro il 24 giugno alle ore 12:00

In assenza di tale associazione, non sarà possibile accedere alla prevendita, anche in presenza dei requisiti sopra indicati.

La tessera può essere sottoscritta online su: tdt.inter.it

FASE 3 – VENDITA LIBERA, DAL 10 LUGLIO

In caso di disponibilità residua, a partire dal 10 luglio alle ore 12:00 si aprirà la fase di vendita libera. Sarà possibile acquistare l’abbonamento scegliendo tra le tipologie disponibili: FULL, PLUS e BASE. Per procedere è necessaria la tessera Siamo Noi; se non ne sei in possesso, puoi sottoscriverla online su tdt.inter.it

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PERSONE CON DISABILITÀ

Tutte le informazioni relative agli abbonamenti riservati ai tifosi con disabilità saranno disponibili sul portale dedicato a partire dalle prossime settimane.