Hakan Calhanoglu si fa valere con parole da vero capitano all'interno della Nazionale turca, ferita dal brutto esordio contro l'Australia ai Mondiali. Il centrocampista dell'Inter, secondo un retroscena rivelato dalla stampa locale, ha parlato chiaro e tondo a tutto il gruppo di Vincenzo Montella mostrando loro alcune foto dei tifosi dei Milli Takim, rimarcando come i primi a essersi sentiti traditi dalla loro performance siano stati loro: "Quelli scesi in campo non eravamo noi. Soprattutto, siamo stati noi a deludere queste persone. Ripagheremo il nostro debito battendo il Paraguay". Si dice che i giocatori della nazionale abbiano applaudito a queste parole e si siano sentiti molto motivati.

Montella pronto a cambiare

L'allenatore Vincenzo Montella ha inoltre rivisto la partita con i giocatori in hotel dopo l'incontro, analizzando gli unici errori commessi. In seguito alla sconfitta contro i Socceroos, sembra che le discussioni interne alla squadra si siano intensificate, con i giocatori che criticano in particolare il proprio ritmo di gioco e la propria produttività offensiva. Secondo alcune indiscrezioni, il commissario tecnico potrebbe star preparando cambiamenti significativi sia nell'assetto tattico che nella formazione titolare in vista della partita contro il Paraguay.