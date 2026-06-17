Oltre a Gonzalo Montiel e Thiago Almada, c'è anche Lautaro Martinez, secondo Tyc Sports, tra i giocatori della nazionale argentina che non sono riusciti a mettersi del tutto in evidenza nel debutto esaltante al Mondiale contro l'Algeria. Una prestazione, quella del Toro, che mette in dubbio la sua titolarità in vista del secondo match del girone che vedrà i campioni del mondo sfidare l'Austria di Ralf Rangnick.

Alvarez titolare a parità di condizione

"Sostituito dopo dieci minuti nel corso del secondo tempo, il Toro ha iniziato il Mondiale da titolare perché Julián Álvarez si era appena ripreso dalla distorsione alla caviglia sinistra. Con entrambi i giocatori in condizioni fisiche simili, La Araña sembra essere l'attaccante titolare per lo staff tecnico. Pertanto, il capitano dell'Inter sa di dover sfruttare al massimo ogni minuto in campo per mettere l'allenatore in difficoltà con i gol. La lotta per il ruolo di numero nove dell'Argentina, proprio come in Qatar, sarà una costante in questo Mondiale", si legge nell'articolo pubblicato sul portale argentino. Dove comunque si sottolinea che, pur essendo arduo trovare delle note negative dopo una partita finita 3-0, con un Lionel Messi in grande spolvero, è altrettanto giusto dire che la forte concorrenza interna alla squadra potrebbe suggerire al ct Lionel Scaloni di fare scelte diverse tra cinque giorni.