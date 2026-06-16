Trovare una sistemazione a Benjamin Pavard rientra oggi tra le priorità dell'Inter, perché l'uscita del francese prima possibile permetterebbe di muoversi in entrata con maggior libertà. Pesa infatti troppo il suo stipendio da 5 milioni netti, così come il suo valore a bilancio di circa 12 milioni di euro. Esattamente la cifra che i nerazzurri chiederebbero a un potenziale acquirente per cedere in via definitiva il difensore, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative a Marsiglia e dal cosneguente mancato riscatto da parte dei transalpini.

Stipendio alto

Per rimanere in Europa, Pavard, cresciuto nel settore giovanile del Lille, dovrà innanzitutto riconsiderare il proprio ingaggio. Al Marsiglia, il versatile difensore guadagnava circa 350.000 euro al mese. Uno stipendio che i club al di fuori della Saudi Pro League, potenzialmente interessati ad acquistarlo, difficilmente potranno offrire. 

Ritorno a casa?

Secondo le informazioni di 433 Foot, il Lille si è informato con l'Inter riguardo alle condizioni di un trasferimento di Pavard. Tuttavia, il suo ex club è ben lontano dal poter soddisfare le attuali richieste nerazzurre e potrebbe essere interessato semplicemente a un prestito del classe 1996, con un contributo finanziario per pagare il suo stipendio. Situazione in evoluzione.

Sezione: Mercato / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 15:46
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.