Davide Frattesi è certamente uno dei giocatori di cui l'Inter sta valutando la cessione. Dopo tre stagioni in nerazzurro, l'ultima con numeri meno positivi rispetto alle prime due, per il centrocampista sembra arrivato il momento di chiudere la parentesi a Milano.

Frattesi-Jones, un incastro anche tecnico: la situazione

Della situazione del calciatore nerazzurro si legge oggi su Tuttosport: "L’Inter valuta l’ex Sassuolo – a bilancio per poco più di 12, e quindi plusvalenza garantita – sui 30 milioni di euro, guarda caso la cifra necessaria per arrivare a Jones. Un incastro anche tecnico, perché Jones potrebbe ricoprire un ruolo più funzionale al centrocampo di Chivu, dove le capacità di incursore di Frattesi non trovano spazio. Pur restando particolarmente apprezzate anche sul mercato italiano, quello dal quale l’ex Roma preferirebbe vedersi arrivare un’offerta: dai giallorossi, dove tornerebbe di corsa, ovviamente. Ma anche la Juventus di Luciano Spalletti – del cui ciclo azzurro è stato il migliore marcatore – o il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri: tutti progetti tecnici in cui Frattesi potrebbe risultare più incisivo, tutte società che oggi con l’Inter parlano eccome".

Da tempo, per Frattesi, si parla anche del Nottingham Forest, in Premier League. Un club che già aveva cercato il calciatore a gennaio, sebbene la trattativa non si sia poi concretizzata.