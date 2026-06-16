Focus sulla strategia nerazzurra a centrocampo. La Gazzetta dello Sport interpreta la strategia di mercato nerazzurra in questa sessione di mercato ed evidenzia come la dirigenza voglia mettere a disposizione di Cristian Chivu una mediana di alto livello e soprattutto abbondante, in grado di sopportare il peso di un calendario che si preannuncia intasato tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. L'obiettivo è fare in modo che la competitività rimanga alta a prescindere da chi scenda in campo. Per questa ragione nel 3-5-2 dell'allenatore romeno, che impiega un regista e due mezzali oltre ovviamente agli esterni, il numero di gregari deve essere quanto meno pari a quello dei protagonisti assoluti

La mediana delle ultime due stagioni si può recitare a memoria: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. Ma il mercato (Dumfries al Real Madrid) e l'età che avanza per alcuni interpreti (Mkhitaryan e anche inevitabilmente Calha) richiedono interventi sul mercato che portino freschezza e magari alzino il livello. Il pensiero va a Marco Palestra, Aleksandar Stankovic (che verrà valutato in ritiro per trovargli una collocazione tattica) e Curtis Jones, coloro che dovrebbero aggiungere energia e futuribilità al centrocampo. In poche parole, il club vuole mettere nelle mani di Chivu una rosa completa, che per ogni titolare possa contare su un 'doppione' di livello analogo o quasi.

Ad oggi, per quello che si riesce a intuire, a sinistra Dimarco e Carlos Augusto (salvo sirene di mercato) offrono garanzie. In regia con Calhanoglu, Piotr Zielinski e all'occorrenza Petar Sucic non ci sono problemi. Il croato può agire come mezzala destra e sinistra, mentre Jones sarebbe il titolare sul centro-sinistra, con Mkhitaryan prezioso jolly. Sul centro-destra l'intoccabile Barella, leader tecnico e non solo della squadra. E a destra? Le migliori intenzioni dicono Palestra, con Andy Diouf dirottato definitivamente in corsia come alter ego dell'ex Cagliari intoccabile o quasi. Così prenderebbe forma il nuovo centrocampo dell'Inter, seguendo precisamente la linea dettata da Oaktree e Beppe Marotta sul mercato: stranieri esperti e giovani italiani. In Serie A, conclude la testata, difficilmente un altro club eguaglierebbe la qualità nerazzurra.