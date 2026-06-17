MergersCorp M&A International, società americana di investment banking specializzata in operazioni di fusione e acquisizione transfrontaliere, ha annunciato la conclusione dell’operazione che ha portato l’imprenditore e investitore svizzero Kirill Bosov ad acquisire una quota del 49% del Piacenza, formazione militante in Serie D. Secondo quanto comunicato, l’operazione è stata strutturata non soltanto per garantire una nuova capitalizzazione immediata del club emiliano, ma anche per accompagnare una crescita istituzionale sostenibile e di lungo periodo. "Siamo immensamente orgogliosi di aver facilitato e chiuso con successo questa transazione societaria altamente sofisticata", ha dichiarato il team di leadership di MergersCorp M&A International.
Un grande ritorno a 14 anni di distanza
Con l'ingresso dei nuovi soci, si registra un ritorno nel mondo del calcio: è quello di Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter e Direttore Generale della Banca Popolare di Milano fino al 2004, con una lunga esperienza sia nel settore bancario e finanziario sia nella gestione sportiva ad alto livello. Paolillo aveva lasciato l'Inter nel 2012. Con lui, entra nell'organigramma societario anche Pietro Capra, professionista della finanza con esperienza nel private equity e nella finanza aziendale, attualmente senior manager presso RedFish Capital Partners.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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