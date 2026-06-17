Il futuro di Kristjan Asllani potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello del Besiktas. Dopo il rientro all’Inter al termine della scorsa stagione, il centrocampista albanese è tornato al centro delle indiscrezioni di mercato che coinvolgono il club turco, intenzionato a valutare una nuova operazione per riportarlo a Istanbul. Nei mesi scorsi, il Besiktas aveva accolto Asllani con la formula del prestito corredato da un diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Una cifra che la società bianconera ha scelto di non versare, permettendo così al giocatore di fare ritorno in nerazzurro una volta conclusa l’esperienza in Turchia. Tuttavia, il rientro a Milano potrebbe essere soltanto temporaneo. Il tecnico Cristian Chivu non considererebbe il regista albanese una pedina fondamentale per il progetto tecnico dell’Inter. Una situazione che apre inevitabilmente alla possibilità di una nuova cessione durante la sessione estiva di mercato.

Strategia turca

Proprio per questo motivo, come riportano in Turchia, il Besiktas starebbe monitorando con attenzione gli sviluppi, pronto a riaprire il dialogo con il club italiano. L’idea della dirigenza turca sarebbe quella di intavolare una nuova trattativa, cercando però di ottenere condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dall’opzione di acquisto scaduta nelle scorse settimane. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il centrocampo e ampliare le soluzioni a disposizione dell’allenatore, inserendo in rosa un giocatore già ben conosciuto dall’ambiente. Durante la sua esperienza con il Besiktas, infatti, Asllani ha collezionato 17 presenze complessive, mettendo a referto 2 reti e 2 assist. Numeri che, pur non essendo straordinari, hanno evidenziato qualità e margini di crescita che continuano a convincere il club turco a puntare su di lui. Le prossime settimane potrebbero dunque risultare decisive per capire se il centrocampista albanese vestirà ancora una volta la maglia del Besiktas o se il suo futuro prenderà una direzione diversa.

Giammarco Probo