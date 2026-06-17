Una volta conquistata la salvezza, il suo contratto si era allungato automaticamente fino al 30 giugno 2027. Il Lecce e Di Francesco, però, hanno deciso di fare un passo in più, firmando un accordo che legherà le parti fino alla fine della stagione 2027/2028. Una scelta logica, dettata ovviamente dai risultati raggiunti in campo dall'allenatore ex Venezia e Frosinone, bravo a mantenere la categoria con i salentini. La prossima, per i giallorossi, sarà la quinta stagione consecutiva nella massima categoria. In questi anni in panchina si sono succeduti Baroni, D'Aversa, Gotti, Giampaolo e, appunto, Di Francesco, che con la sua permanenza diventerà il tecnico con il maggior numero di panchine in Serie A a Lecce tra i cinque citati.

"Chiamati a scrivere la storia di questo club"

Ecco le parole di Di Francesco dopo la firma, riportate nel comunicato del Lecce: “Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società. Ringrazio per questo attestato di stima il Presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci ed il Responsabile dell’Area Tecnica della Prima Squadra Stefano Trinchera. Le mie motivazioni saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce. Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell’ultima sfida casalinga con il Genoa e l’esodo di tifosi salentini al Mapei Stadium. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo”