Una nuova casa per chi, nella parte settentrionale della Puglia, vuole sostenere l'Inter: ecco il nuovo "Inter Club Canosa di Puglia". Nel comune in provincia di Barletta-Andria-Trani è nato da qualche tempo il nuovo club destinato ai tifosi nerazzurri locali. Il primo presidente è Angelo Piacenza, eletto all'unanimità dai soci. Nel comunicato pubblicato sui canali ufficiali dell'associazione si legge: "L’Inter Club Canosa nasce sì come un’associazione, ma soprattutto come una vera e propria famiglia. Fin dalla sua fondazione, avvenuta il 27 maggio 2026, l’azione dei suoi fondatori e soci è stata contraddistinta dal coinvolgimento, dallo spirito di squadra in una comunità dalla forte presenza di tifosi interisti. L’idea, nata ai primi di maggio, si è subito concretizzata grazie all’apporto fondamentale dei tesserati, che hanno risposto senza indugio subito presente".

"L'Inter è famiglia"

Ancora il comunicato della nuova realtà nata a Canosa di Puglia sottolinea: "L’Inter non è solo guardare undici giocatori che corrono dietro a un pallone, l’Inter è famiglia e ci accompagna negli anni, fin dalla tenera età". Nei prossimi giorni il gruppo svelerà i programmi dei mesi a venire, non prima però di rivelare chi saranno i componenti del direttivo. Intanto, il messaggio dei soci è chiaro: "L’appello, ai tifosi nerazzurri della città, è ad unirsi a questa ormai già grande famiglia".