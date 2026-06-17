L'Inter e Cristian Chivu si avvicinano al rinnovo di contratto. Quelle in corso sono ore calde in questo senso, considerando che negli ultimi minuti - come testimoniato dal video pubblicato sui social da Gianlucadimarzio.com - è arrivato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione anche Pietro Chiodi, agente dell'allenatore nerazzurro, per avanzare con la questione del prolungamento dell'accordo dopo la conquista del Double.

Sezione: Focus / Data: Mer 17 giugno 2026 alle 16:23
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.