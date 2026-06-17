L'Inter e Cristian Chivu si avvicinano al rinnovo di contratto. Quelle in corso sono ore calde in questo senso, considerando che negli ultimi minuti - come testimoniato dal video pubblicato sui social da Gianlucadimarzio.com - è arrivato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione anche Pietro Chiodi, agente dell'allenatore nerazzurro, per avanzare con la questione del prolungamento dell'accordo dopo la conquista del Double.