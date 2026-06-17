Stefan de Vrij non ha ancora deciso se accettare o meno il rinnovo di contratto annuale offertogli dall'Inter, ma sembra orientato a lasciare Milano per fare una nuova esperienza all'estero dopo dodici anni di Serie A, dove ha vestito la maglia della Lazio prima di quella nerazzurra. Nel caso in cui fosse confermato il 'no' del difensore olandese alla Beneamata, a quel punto Beppe Marotta e Piero Ausilio dovrebbero cercare un altro difensore oltre a Oumar Solet, l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato da consegnare a Cristian Chivu per la stagione 2026-27.