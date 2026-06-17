Stefan de Vrij non ha ancora deciso se accettare o meno il rinnovo di contratto annuale offertogli dall'Inter, ma sembra orientato a lasciare Milano per  fare una nuova esperienza all'estero dopo dodici anni di Serie A, dove ha vestito la maglia della Lazio prima di quella nerazzurra. Nel caso in cui fosse confermato il 'no' del difensore olandese alla Beneamata, a quel punto Beppe Marotta e Piero Ausilio dovrebbero cercare un altro difensore oltre a Oumar Solet, l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato da consegnare a Cristian Chivu per la stagione 2026-27. 

Sezione: Focus / Data: Mer 17 giugno 2026 alle 22:09
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.