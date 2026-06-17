Dopo che ieri sono stati definiti gli accoppiamenti per il primo turno preliminare, quest'oggi sono stati effettuati i sorteggi per quello che sarà il secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League, al quale hanno partecipato 28 club: 24 nel percorso Campioni e 4 nel percorso Piazzate. Tra le protagoniste di questa fase, anche i turchi del Fenerbahçe che affronteranno i polacchi del Gornik Zabrze. I campioni di Svizzera del Thun giocheranno invece contro la Dinamo Zagabria. 

Questo il quadro degli abbinamenti:

Percorso Campioni

Mjällby AIF (SWE) - Lincoln Red Imps FC (GIB) / Inter Club d'Escaldes (AND)
S.S. Tre Fiori F.C. (SMR) / Larne FC (NIR) - Crvena Zvezda (SRB)
Sabah FC (AZE) / The New Saints FC (WAL) - FC Vardar (MKD) / KuPS Kuopio (FIN)
KÍ Klaksvík (FRO) / FC Atert Bissen (LUX) - FK Kauno Žalgiris (LTU) / FC Drita (KOS)
Aarhus (DEN) - Lech Poznań (POL)
FC Ararat-Armenia (ARM) / Riga FC (LVA) - Floriana FC (MLT) / Shamrock Rovers FC (IRL)
FK Borac (BIH) / PFC Levski Sofia (BUL)﻿ - ML Vitebsk (BLR) / Universitatea Craiova (ROU)
Omonoia (CYP) - FC Kairat Almaty (KAZ) / FK Sutjeska-Nikšić (MNE)﻿
Thun (SUI) - GNK Dinamo (CRO)
Víkingur Reykjavík (ISL) / ETO FC Győr (HUN) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)
FC Flora Tallinn (EST) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) - Slovan Bratislava (SVK)
FC Petrocub (MDA) / KF Egnatia (ALB) - Celje (SVN)

Percorso Piazzate

Fenerbahçe (TUR) - Górnik Zabrze (POL)
Sturm Graz (AUT) - Heart of Midlothian (SCO)

Le gare di andata si disputano il 21/22 luglio e quelle di ritorno il 28/29 luglio.

Sezione: News / Data: Mer 17 giugno 2026 alle 15:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.