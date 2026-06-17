Dopo che ieri sono stati definiti gli accoppiamenti per il primo turno preliminare, quest'oggi sono stati effettuati i sorteggi per quello che sarà il secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League, al quale hanno partecipato 28 club: 24 nel percorso Campioni e 4 nel percorso Piazzate. Tra le protagoniste di questa fase, anche i turchi del Fenerbahçe che affronteranno i polacchi del Gornik Zabrze. I campioni di Svizzera del Thun giocheranno invece contro la Dinamo Zagabria.

Questo il quadro degli abbinamenti:

Percorso Campioni

Mjällby AIF (SWE) - Lincoln Red Imps FC (GIB) / Inter Club d'Escaldes (AND)

S.S. Tre Fiori F.C. (SMR) / Larne FC (NIR) - Crvena Zvezda (SRB)

Sabah FC (AZE) / The New Saints FC (WAL) - FC Vardar (MKD) / KuPS Kuopio (FIN)

KÍ Klaksvík (FRO) / FC Atert Bissen (LUX) - FK Kauno Žalgiris (LTU) / FC Drita (KOS)

Aarhus (DEN) - Lech Poznań (POL)

FC Ararat-Armenia (ARM) / Riga FC (LVA) - Floriana FC (MLT) / Shamrock Rovers FC (IRL)

FK Borac (BIH) / PFC Levski Sofia (BUL)﻿ - ML Vitebsk (BLR) / Universitatea Craiova (ROU)

Omonoia (CYP) - FC Kairat Almaty (KAZ) / FK Sutjeska-Nikšić (MNE)﻿

Thun (SUI) - GNK Dinamo (CRO)

Víkingur Reykjavík (ISL) / ETO FC Győr (HUN) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)

FC Flora Tallinn (EST) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) - Slovan Bratislava (SVK)

FC Petrocub (MDA) / KF Egnatia (ALB) - Celje (SVN)

Percorso Piazzate

Fenerbahçe (TUR) - Górnik Zabrze (POL)

Sturm Graz (AUT) - Heart of Midlothian (SCO)

Le gare di andata si disputano il 21/22 luglio e quelle di ritorno il 28/29 luglio.