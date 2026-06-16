Smentita seccamente la notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, di un accordo tra l'Arsenal e l'entourage di Manu Kone. Secondo le informazioni di Matteo Moretto, infatti, i Gunners non hanno in agenda il centrocampista della Roma e non è assolutamente una priorità. Non ci sono stati contatti tra le parti e per i campioni d'Inghilterra non rappresenta una pista calda.